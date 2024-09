Políticos se reúnem em mansão no Lago para operações financeiras Importantes políticos – com e sem mandatos – de grande partido usam uma mansão na exclusiva QI 11, […] ND Mais|Do R7 10/09/2024 - 20h02 (Atualizado em 10/09/2024 - 20h02 ) ‌



Importantes políticos – com e sem mandatos – de grande partido usam uma mansão na exclusiva QI 11, no Lago Sul em Brasília, como quartel-general para operação financeira-eleitoral. Egressa de variados cargos em bancos oficiais em outros Governos, a turma está repatriando recursos não contabilizados de contas off-shore das Bahamas, Malta e Oriente Médio. É um saldo enviado há anos, e que volta para ajudar em campanhas eleitorais Brasil adentro. Mas esbarraram num entrave administrativo legal. Antes, podiam trazer o dinheiro como pessoa jurídica, e agora, só com o informe do CPF. E pouquíssimos estão arriscando meter a cara nisso.

