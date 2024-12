Por causa dos alagamentos, vestibular da UFSC tem horários alterados em Joinville Com acumulado de mais de 100 mm de chuva em 24 horas, Joinville registra vários pontos de alagamento ND Mais|Do R7 07/12/2024 - 17h28 (Atualizado em 07/12/2024 - 17h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Por causa da chuva forte e intensa que causa diversos transtornos em Joinville, no Norte de Santa Catarina, o vestibular da UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina) teve horário postergado neste sábado (7).

Para mais detalhes sobre as mudanças e a situação em Joinville, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Acidente na BR-470: Carro sai da pista, capota e dois ficam presos às ferragens em SC

Vestibular Unificado embaixo de chuva: acumulado pode atingir até 300 milímetros

Irmãos campeões: jovens de Florianópolis brilham no jiu-jitsu com medalhas internacionais