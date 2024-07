ND Mais |Do R7

Por dentro dos bastidores políticos da Grande Florianópolis Em ano de eleições municipais, é essencial se manter informado e acompanhar as movimentações políticas da sua cidade. Para além das...

Alto contraste

A+

A-

Em ano de eleições municipais, é essencial se manter informado e acompanhar as movimentações políticas da sua cidade. Para além das notícias do dia a dia, a política e as campanhas eleitorais têm controvérsias, entrelinhas, planejamentos e ações que só podem ser descobertas e debatidas através de bastidores.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Publicidade

Leia mais em ND Mais



• Voto +: jornalistas do Grupo ND analisam os bastidores políticos da Grande Florianópolis

• Adolescente esfaqueia colega dentro de escola na Grande Florianópolis

• Multinacional abre 300 vagas de emprego para sede em Santa Catarina



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.