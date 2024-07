Por que o rendimento do aluguel na Grande Florianópolis está estagnado? Quem compra imóveis na Grande Florianópolis pensando em alugar pode sentir a estagnação no rendimento do aluguel na região. Diante... ND Mais|Do R7 20/07/2024 - 09h53 (Atualizado em 20/07/2024 - 09h53 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Quem compra imóveis na Grande Florianópolis pensando em alugar pode sentir a estagnação no rendimento do aluguel na região. Diante de dados que apontam Santa Catarina como o Estado com o metro quadrado mais caro do país, uma economista explica as razões para o movimento para quem quer lucrar com a venda.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Publicidade

Leia mais em ND Mais



• Por que rendimento do aluguel na Grande Florianópolis estagnou? Especialista explica

• Agenda cultural do Sul de SC: programação vai de Feira Pet a encontro de carros antigos

• 60 anos de Balneário Camboriú; veja o que fazer neste aniversário