Portobello Grupo: Compromisso com a Sustentabilidade A sustentabilidade está no centro das operações do Portobello Grupo, indústria de revestimentos cerâmicos, que tem sede em Tijucas...

A sustentabilidade está no centro das operações do Portobello Grupo, indústria de revestimentos cerâmicos, que tem sede em Tijucas, Santa Catarina. Com uma trajetória marcada pela inovação e design, a empresa tem na responsabilidade socioambiental uma das suas principais iniciativas e ao longo dos anos vem aprimorando seu modelo de gestão ESG, envolvendo todas as unidades de negócios, em seus diferentes estágios de maturidade nessa disciplina. Um marco significativo dessa jornada é o Plano de Sustentabilidade.

