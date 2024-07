Possível Mudança no Futebol: Marco Aurélio Cunha em Negociações com o Criciúma Logo após a vitória do Figueirense na Série C, que manteve o time vivo na briga pela classificação à segunda fase, recebi a informação... ND Mais|Do R7 28/07/2024 - 00h43 (Atualizado em 28/07/2024 - 00h43 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Logo após a vitória do Figueirense na Série C, que manteve o time vivo na briga pela classificação à segunda fase, recebi a informação de que o executivo de futebol do clube, Marco Aurélio Cunha, está em negociações avançadas com o Criciúma para assumir o cargo vago após a demissão de Alex Brasil.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Olimpíadas 2024: Natação, futebol feminino, boxe e a agenda do Brasil no domingo (28)

• Marco Aurélio Cunha pode trocar o Figueirense pelo Criciúma

• Chapecoense fica na ‘porta do Z-4’ com derrota para o Coritiba