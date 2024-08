Praias de SC em Rumo a um Título Histórico no Surf Duas praias catarinenses estão concorrendo ao posto de primeira Reserva Nacional de Surfe no Brasil. A iniciativa do Instituto APRENDER... ND Mais|Do R7 06/08/2024 - 23h06 (Atualizado em 06/08/2024 - 23h06 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Duas praias catarinenses estão concorrendo ao posto de primeira Reserva Nacional de Surfe no Brasil. A iniciativa do Instituto APRENDER Ecologia – inspirada no National Surfing Reserves da Austrália e no Programa Mundial de Reservas de Surf – tem o objetivo de impulsionar o desenvolvimento sustentável e fomentar a cultura do surf em praias brasileiras.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Duas praias de SC disputam título de primeira Reserva Nacional de Surfe; saiba quais

• Capitania dos Portos acata MP e restringe navegação sob a Pedro Ivo Campos e Colombo Salles

• Eleições 2024: Danilo Visconti é oficializado pelo DC à Prefeitura de Brusque