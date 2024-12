Preço de imóveis à venda cai R$ 200/m² em bairros nobres de Florianópolis Em novembro, Florianópolis foi desbancada por outra cidade catarinense no ranking de preço de imóveis à venda ND Mais|Do R7 04/12/2024 - 15h49 (Atualizado em 04/12/2024 - 15h49 ) twitter

O preço de imóveis à venda em dois bairros de Florianópolis — que estão entre os mais caros da capital — ficou R$ 200/m² mais barato em novembro, em comparação com outubro. As informações são do índice FipeZap+ divulgado nesta terça-feira (3).

Para mais detalhes sobre essa queda nos preços e o impacto no mercado imobiliário, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

