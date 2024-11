Prefeito da UFSC é demitido após caso de barata no RU: ‘Pesou a posição dos estudantes’ Prefeito da UFSC é demitido após caso de barata no RU: ‘Pesou a posição dos estudantes’ ND Mais|Do R7 06/11/2024 - 05h08 (Atualizado em 06/11/2024 - 05h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Prefeito da UFSC é demitido após caso de barata no RU

Hélio Rodak não é mais prefeito da UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina). Ele foi demitido do cargo na manhã desta terça-feira (5), em reunião entre o reitor Irineu Manoel de Souza e a Prefeitura Universitária.

Para saber mais sobre os detalhes dessa demissão e o impacto do caso da barata no RU, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Telhado de posto de combustíveis desaba durante tempestade em Santa Catarina

Mais de 40% da população de Florianópolis diz ter obesidade, aponta pesquisa

VÍDEO: Pilotando moto, vigilante é baleado por outro motociclista na Grande Florianópolis