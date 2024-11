Prefeito de Florianópolis fecha secretaria e Comcap já tem um novo diretor presidente Prefeito de Florianópolis fecha secretaria e Comcap já tem um novo diretor presidente ND Mais|Do R7 30/11/2024 - 01h27 (Atualizado em 30/11/2024 - 01h27 ) twitter

O agora ex-secretário de Limpeza e Manutenção Urbana, Ivan Luiz Ceola Schneider vai assumir uma vaga na Secretaria de Infraestrutura do Estado de Santa Catarina. Com a saída de Ivan, Rafael Hahne passa a acumular também a função de secretário de Limpeza Urbana e diretor presidente da Comcap. A alteração também marca a extinção da Limpeza e Manutenção Urbana, a partir de 2025.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre as mudanças na administração de Florianópolis!

