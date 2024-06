Prefeito de Urussanga tem pena agravada e conquista prisão domiciliar

ND Mais |Do R7

Cumprindo pena de prisão preventiva, o prefeito de Urussanga, no Sul de SC, Luis Gustavo Cancellier, ganhou o direito à prisão domiciliar no dia 24 de maio último, após alegar problemas cardíacos. Havia sido preso junto com dois vereadores, no dia 16 de abril, por conta de uma investigação que teria apurado crime de improbidade administrativa.

