Prefeitos presos na Operação Fundraising podem retomar funções públicas em SC; entenda ND Mais|Do R7 03/12/2024 - 20h09 (Atualizado em 03/12/2024 - 20h09 )

Prefeitos soltos

Após decisão do desembargador do TJSC (Tribunal de Justiça de Santa Catarina), Sidney Eloy Dalabrida, os prefeitos presos na Operação Fundraising podem retomar o exercício da função pública em Cocal do Sul, Pinhalzinho, Ipuaçu e Ipira.

