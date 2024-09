Prefeitura de Florianópolis atua contra construções irregulares ao lado do Tisac Tisac vem sendo utilizado desde 2016 como moradia por indígenas que chegam à cidade para vender artesanato ND Mais|Do R7 05/09/2024 - 09h43 (Atualizado em 05/09/2024 - 09h43 ) ‌



A prefeitura de Florianópolis está monitorando a construção de barracos ao lado do Tisac (Terminal do Saco dos Limões). O local, que pertence à União, vem sendo utilizado desde 2016 como moradia por indígenas que chegam à cidade para vender artesanato. Recentemente, no entanto, construções não autorizadas passaram a ser erguidas no local.

