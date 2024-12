‘Premeditado e cruel’: homem que incendiou casa com a esposa dentro por ciúme é condenado em SC O réu que ateou fogo na própria casa com a esposa dentro foi condenado a mais de 16 anos de prisão por tentativa de homicídio em Lages... ND Mais|Do R7 06/12/2024 - 19h09 (Atualizado em 06/12/2024 - 19h09 ) twitter

Um homem foi condenado a mais de 16 anos de prisão por atear fogo na própria casa com a esposa dentro em Lages, na região Serrana de Santa Catarina. O julgamento ocorreu na quinta-feira (5).

Saiba mais sobre este caso chocante e as implicações legais

