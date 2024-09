Preocupação com a Seleção Brasileira na corrida para a Copa do Mundo Brasil caiu para a quinta colocação nas Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026 ND Mais|Do R7 11/09/2024 - 15h23 (Atualizado em 11/09/2024 - 15h23 ) ‌



A Seleção Brasileira fora da Copa do Mundo de 2026 é possível? Algo inimaginável, em se tratando do único país a disputar todas as edições da história até aqui, esta ameaça ganhou corpo após a derrota de 1 a 0 para o Paraguai, com time inferior ao do Brasil. O tropeço, na noite de terça-feira, em Assunção, levou o time canarinho para a quinta posição das Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026 com 10 pontos, apenas um a mais que a Bolívia, primeiro time fora da zona de classificação até mesmo para a repescagem.

