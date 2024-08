Preocupação com Gastos Públicos: O Alerta do Governo para 2025 Ministros da área fiscal e social estão preocupados com a pujança das prefeituras – muitas com candidatos à reeleição – nos gastos... ND Mais|Do R7 20/08/2024 - 18h43 (Atualizado em 20/08/2024 - 18h43 ) ‌



Ministros da área fiscal e social estão preocupados com a pujança das prefeituras – muitas com candidatos à reeleição – nos gastos públicos do 1º semestre. Os bancos oficiais liberaram bilhões de reais em financiamentos este ano, as emendas parlamentares de seus padrinhos senadores e deputados foram despejadas em outros bilhões, mas há uma preocupação fundamental após a farra eleitoral: as contas municipais para ano que vem.

