Preparativos a Todo Vapor para a Oktoberfest Munique 2024! As redes sociais da Oktoberfest Munique, na Alemanha, compartilhou registros dos últimos preparativos para a maior festa da cerveja... ND Mais|Do R7 19/08/2024 - 09h36 (Atualizado em 19/08/2024 - 09h36 )



As redes sociais da Oktoberfest Munique, na Alemanha, compartilhou registros dos últimos preparativos para a maior festa da cerveja do mundo. A 189ª edição do evento acontece entre os dias 21 de setembro e 6 de outubro de 2024.

