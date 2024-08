Preparativos Acelerados para a AgroPonte 2024 em Criciúma Os preparativos para a AgroPonte 2024, que ocorre de 14 a 18 de agosto, já iniciaram no Pavilhão de Exposições José Ijair Conti, em... ND Mais|Do R7 01/08/2024 - 18h14 (Atualizado em 01/08/2024 - 18h14 ) ‌



Os preparativos para a AgroPonte 2024, que ocorre de 14 a 18 de agosto, já iniciaram no Pavilhão de Exposições José Ijair Conti, em Criciúma, no Sul de SC. As estruturas metálicas estão sendo instaladas na parte externa e, os stands, montados na área interna.

