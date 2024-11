Prepare-se para a corrida South Run Morro do Sertão Corrida terá a retirada de kits para prova que acontece no domingo; Na sexta-feira, a partir das 18h, o evento terá um Happy Runner... ND Mais|Do R7 15/10/2024 - 12h48 (Atualizado em 15/10/2024 - 12h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A aguardada etapa da corrida South Run Morro do Sertão acontece no próximo domingo (20) em Florianópolis. A corrida off road do Sul da Ilha terá percursos de 5, 10 e 21 km em terreno misto – praia, asfalto e estrada de chão batido, sempre integrado à natureza.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Corrida South Run Morro do Sertão tem retirada de kits nesta quinta, sexta e sábado

• Dinheiro esquecido: prazo para resgatar valores termina nesta quarta-feira (16)

• Bebê morre com sinais de maus-tratos em Criciúma: ‘desidratada e desnutrida’; mãe é suspeita



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.