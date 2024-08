ND Mais |Do R7

Prepare-se para mais neve em SC neste fim de semana! A chegada de uma massa de ar frio que avança pelo Sul do Brasil aumentou as chances de mais uma ocorrência de neve em SC neste fim...

A chegada de uma massa de ar frio que avança pelo Sul do Brasil aumentou as chances de mais uma ocorrência de neve em SC neste fim de semana. Segundo a MetSul, as regiões mais altas do Estado poderão registrar até três dias de neve e frio intenso.

