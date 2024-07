Prepare-se para o Connex 2024: O Maior Evento de Marketing do Sul de SC! A região está em contagem regressiva para maior evento de marketing, vendas e inovação do Sul de Santa Catarina. No sábado, dia 3... ND Mais|Do R7 26/07/2024 - 19h23 (Atualizado em 26/07/2024 - 19h23 ) ‌



A região está em contagem regressiva para maior evento de marketing, vendas e inovação do Sul de Santa Catarina. No sábado, dia 3 de agosto, acontece o Connex 2024, com o tema “Eu os declaro: Futuro & Performance”, na Acic (Associação Empresarial de Criciúma).

