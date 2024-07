Prepare-se para o Frio e a Chuva em SC! Prepare o casaco e o guarda-chuva! Santa Catarina se prepara para o clima chuvoso e com queda nas temperaturas nesta terça-feira (... ND Mais|Do R7 30/07/2024 - 10h03 (Atualizado em 30/07/2024 - 10h03 ) ‌



Prepare o casaco e o guarda-chuva! Santa Catarina se prepara para o clima chuvoso e com queda nas temperaturas nesta terça-feira (30). A frente fria que se afasta ainda deixará o tempo encoberto, com chances de chuvas fracas do centro ao leste do Estado.

