Prepare-se para o Frio: Geadas em Santa Catarina! Santa Catarina terá um fim de semana gelado, com formação de geadas previstas para os pontos mais altos do Estado devido ao frio intenso... ND Mais|Do R7 10/08/2024 - 10h06 (Atualizado em 10/08/2024 - 10h06 )



Santa Catarina terá um fim de semana gelado, com formação de geadas previstas para os pontos mais altos do Estado devido ao frio intenso. No sábado (10), as temperaturas mínimas variam entre -4 °C e 5 °C nas regiões mais altas.

