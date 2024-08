Prepare-se para o Frio: Neve à Vista em Santa Catarina! Os fãs do inverno podem comemorar: a chegada de uma massa de ar polar em Santa Catarina traz tempo frio e muitas nuvens, com as máximas... ND Mais|Do R7 09/08/2024 - 10h16 (Atualizado em 09/08/2024 - 10h16 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Os fãs do inverno podem comemorar: a chegada de uma massa de ar polar em Santa Catarina traz tempo frio e muitas nuvens, com as máximas não ultrapassando os 19º C em todo o Estado nesta quinta-feira (8).

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Põe o casaquinho! Sexta-feira promete tempo frio e chance de neve em SC

• Operação 311 prendeu 44 empresários por venda ilegal de peças de veículos em SC

• Moradores do Sul de SC devem se preparar para queda nas temperaturas; veja previsão