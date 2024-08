Prepare-se para um sábado vibrante em Floripa Samba no Centro, cinemão para a criançada, Jovem Dionísio na Lagoa, festa louca com Fanfarra da Ponte e Charanga do França e a volta... ND Mais|Do R7 30/08/2024 - 12h41 (Atualizado em 30/08/2024 - 12h41 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Vem para o sábado com samba, rock, forró e muitas festas e purpurinas por diversos cantos da cidade. Já dizia o Daza é “afinar as rezas e os tambores da nova música, levantar as velas dos navios” e partir para ser feliz. Saca só essa agenda!

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Padrasto suspeito de abuso sexual filmado contra criança na Serra de SC é preso no Paraná

• Agenda cultural sábado: Acorda, Floripa, que hoje tem festa na pista e no palco!

• Agenda cultural sexta-feira: a Ilha vai tremer com Ratos de Porão e Replicantes no mesmo palco!