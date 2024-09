Prepare-se para uma noite de terror no Cine Matutá O Cine Matutá estreia mostra dedicada ao cinema de horror italiano com o clássico do arrepio "Lisa e o Diabo", de Mario Brava. Sessão... ND Mais|Do R7 05/09/2024 - 14h32 (Atualizado em 05/09/2024 - 14h32 ) ‌



O Cine Matutá “toca o terror” nesta quinta à noite no Círculo Ítalo-Brasileiro de Santa Catarina! Sessão de cinema e puro arrepio com um clássico do horror italiano: “Lisa e o Diabo”, filme de 1973 e dirigido por Mario Brava. Às 19h, com entrada gratuita, porém com vagas limitadas.

