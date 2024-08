Presente Inusitado: Neta Surpreende Avó com Foto de 'Enquadro' Policial A influenciadora Stefany Rohrs quis inovar no presente para sua avó, a dona Ilka, e decidiu revelar uma foto especial. No último... ND Mais|Do R7 15/08/2024 - 12h26 (Atualizado em 15/08/2024 - 12h26 ) ‌



A influenciadora Stefany Rohrs quis inovar no presente para sua avó, a dona Ilka, e decidiu revelar uma foto especial. No último ano, elas participaram de um bingo em Jaraguá do Sul, mas levaram um “enquadro” da polícia, que apareceu no local para acabar com o show de brindes, que é proibido no Brasil.

