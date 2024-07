ND Mais |Do R7

Presidente argentino Javier Milei desembarca em Santa Catarina para participar do CPAC Brasil O presidente argentino Javier Milei desembarca em Santa Catarina neste sábado (6), para participar da 5ª edição do CPAC Brasil. A...

Alto contraste

A+

A-

O presidente argentino Javier Milei desembarca em Santa Catarina neste sábado (6), para participar da 5ª edição do CPAC Brasil. A presença de Milei em SC está confirmada no evento conservador que será realizado no Expocentro Júlio Tedesco, em Balneário Camboriú.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Por que Milei vem a Santa Catarina? Será a primeira visita do presidente argentino ao Brasil

• Anvisa recolhe lote de marca popular de pimenta por riscos a alérgicos; saiba qual

• Em Joinville, Grupo ND lança projeto especial do Bicentenário da Imigração Alemã no Brasil



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.