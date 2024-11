Presidente da FCF confirma data de início do Campeonato Catarinense 2025 Presidente da FCF confirma data de início do Campeonato Catarinense 2025 ND Mais|Do R7 12/11/2024 - 21h49 (Atualizado em 12/11/2024 - 21h49 ) twitter

Sede da FCF

Com a definição do calendário brasileiro no futebol em 2025 divulgada pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) nesta terça-feira (12), o Campeonato Catarinense do próximo ano também já tem data definida. Segundo o presidente da Federação Catarinense de Futebol, Rubens Angelotti, a competição estadual deve ter início no dia 12 de janeiro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes!

