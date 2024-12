Presidente do Criciúma anuncia renúncia do cargo em programa de rádio Presidente do Criciúma, Vilmar Guedes anunciou sua renúncia do cargo em programa de rádio e alegou problemas de segurança como um dos... ND Mais|Do R7 05/12/2024 - 21h10 (Atualizado em 05/12/2024 - 21h10 ) twitter

Na zona do rebaixamento e com chances reduzidas de permanecer no Campeonato Brasileiro, o Criciúma irá ficar sem presidente. Vilmar Guedes, em entrevista nesta quinta-feira (5), anunciou que irá enviar uma carte de renúncia.

Para mais detalhes sobre essa importante mudança no clube, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

