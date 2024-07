ND Mais |Do R7

Presidente Macron surpreende ao vetar renúncia de primeiro-ministro após vitória da esquerda na França O presidente Emmanuel Macron rejeitou o pedido de renúncia do primeiro-ministro da França, o aliado Gabriel Attal, nesta segunda-...

O presidente Emmanuel Macron rejeitou o pedido de renúncia do primeiro-ministro da França, o aliado Gabriel Attal, nesta segunda-feira (8). Em uma reviravolta, a coalizão de esquerda venceu as eleições da assembleia legislativa no último domingo (7).

