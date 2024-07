ND Mais |Do R7

Previsão aponta altas temperaturas para o Sul de SC nesta semana Após um fim de semana com fortes chuvas em Criciúma e região, a segunda-feira (15) amanheceu com céu nublado e com os termômetros...

Após um fim de semana com fortes chuvas em Criciúma e região, a segunda-feira (15) amanheceu com céu nublado e com os termômetros na casa dos 12°C. Durante a tarde, no entanto, a temperatura deve chegar aos 17°C. Para o restante da semana, a mínima é de 10°C e a máxima de 22°C.

