Previsão de calor acima da média em Santa Catarina para o mês de julho Há pouco mais de uma semana do início do inverno, a previsão é que o estado de Santa Catarina tenha temperaturas acima da média para...

Há pouco mais de uma semana do início do inverno, a previsão é que o estado de Santa Catarina tenha temperaturas acima da média para o mês de julho. As informações são do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

