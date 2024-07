ND Mais |Do R7

Previsão de chuva diária e instabilidade em Itajaí e região Os próximos dias prometem áreas de instabilidade no Litoral Norte de Santa Catarina. De acordo com a previsão do Laboratório do Clima...

‌



A+

A-

Os próximos dias prometem áreas de instabilidade no Litoral Norte de Santa Catarina. De acordo com a previsão do Laboratório do Clima da Univali (LabClima), muitas nuvens, chuva diária e temperaturas baixas são esperadas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Chuva todo dia: próximos dias com instabilidade em Itajaí e região

• Caixa, borracheiro e soldador: saiba quais são as 18 vagas de emprego mais urgentes em Chapecó

• ‘Tinha perdido as esperanças’: como SC foi o Estado que mais fez cirurgias eletivas do Brasil