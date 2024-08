Previsão do tempo: calor e chuvas em SC neste fim de semana Nevoeiros e altas temperaturas marcam o sábado (31) em Santa Catarina; domingo (1) traz mudança no tempo com retorno das chuvas em... ND Mais|Do R7 30/08/2024 - 21h11 (Atualizado em 30/08/2024 - 21h11 ) ‌



O tempo no fim de semana de passagem para setembro em Santa Catarina será marcado por contrastes. Em algumas regiões do estado, haverá predomínio do calor. Já em outras, as chuvas marcam o retorno com a passagem de uma frente fria no domingo (1º).

