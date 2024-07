ND Mais |Do R7

Previsão do tempo: chuva e frio persistem em SC O fim de semana continua com chuva e frio em Santa Catarina. Neste sábado (13), o dia inicia chuvoso nas áreas de divisa com o Paraná...

‌



A+

A-

O fim de semana continua com chuva e frio em Santa Catarina. Neste sábado (13), o dia inicia chuvoso nas áreas de divisa com o Paraná. O tempo encoberto aumenta a chance de chuvas isoladas no leste catarinense.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Referência no mercado empresarial, Francisco Graciola recebe honraria

• Sem trégua: chuva e frio seguem persistentes no fim de semana em SC

• Como deve funcionar o projeto pioneiro no tratamento de usuários de drogas em presídio de SC