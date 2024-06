ND Mais |Do R7

Previsão do tempo: Frente fria se aproxima de Santa Catarina Uma nova frente fria chega em Santa Catarina nesta sexta-feira (28) e, com isso, o aumento da nebulosidade e condição para chuvas...

Uma nova frente fria chega em Santa Catarina nesta sexta-feira (28) e, com isso, o aumento da nebulosidade e condição para chuvas fracas para todas as regiões do Estado. As informações são da Defesa Civil.

