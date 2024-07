Previsão do tempo: Sol ou chuva em Blumenau? Blumenau começa a semana com a presença de um nevoeiro que paira sobre alguns pontos da cidade. Contudo, ao longo desta segunda-feira... ND Mais|Do R7 22/07/2024 - 09h13 (Atualizado em 22/07/2024 - 09h13 ) ‌



Blumenau começa a semana com a presença de um nevoeiro que paira sobre alguns pontos da cidade. Contudo, ao longo desta segunda-feira (22), o tempo volta a ficar firme com a presença do sol em meio a uma variação de nuvens.

