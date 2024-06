ND Mais |Do R7

Previsão do tempo: Sul de SC se prepara para a chegada do inverno O Sul de Santa Catarina deve se despedir, momentaneamente, do calor "fora de época". A partir desta segunda-feira (24), as temperaturas...

Alto contraste

A+

A-

O Sul de Santa Catarina deve se despedir, momentaneamente, do calor "fora de época". A partir desta segunda-feira (24), as temperaturas baixas estacionam em Criciúma e região e podem chegar, no máximo, a 21°C, na quarta-feira (26).

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Sul de SC deve dar ‘adeus’ ao calor e ‘boas-vindas’ às baixas temperaturas

• Proagro e políticas públicas para famílias rurais é tema de debate

• Eleições 2024: quem são os pré-candidatos nas principais cidades de Santa Catarina



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.