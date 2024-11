Primeira parcela do 13º salário deve ser paga até sexta-feira; entenda Primeira parcela do 13º salário deve ser paga até sexta-feira; entenda ND Mais|Do R7 27/11/2024 - 19h49 (Atualizado em 27/11/2024 - 19h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Pagamento do 13º salário

Os trabalhadores com carteira assinada têm até esta sexta-feira (29) para receber a primeira parcela ou o valor integral do 13° salário. A antecipação ocorre porque o prazo final, dia 30 de novembro, coincide com um sábado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais!

Leia Mais em ND Mais:

BR-163 avança para a etapa final das obras de pavimentação e adequação em SC

Após venda de fábrica, metalúrgica de SC quita dívidas e projeta faturamento de R$ 350 milhões

Federação Unimed SC e cooperativas singulares se destacam entre as 100 maiores empresas de SC