Principais Acontecimentos da Semana em SC: Trânsito, Acidente Aéreo e Mais A última semana foi marcada por uma série de acontecimentos relevantes em Santa Catarina. Entre os principais destaques estão: motoristas... ND Mais|Do R7 18/08/2024 - 16h56 (Atualizado em 18/08/2024 - 16h56 )



A última semana foi marcada por uma série de acontecimentos relevantes em Santa Catarina. Entre os principais destaques estão: motoristas perceberam mudanças no trânsito com inauguração do Contorno Viário; família que embarcou por engano em avião da VoePass que caiu em Vinhedo (SP); homem que reagiu à assalto em matou suspeito de 16 anos; assalto em casa de médico, que teve prejuízo de R$ 2 milhões; e novos casos de Mpox.

