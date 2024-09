Prisão de foragido revela crime chocante em Blumenau Homem dividia aluguel de um imóvel com a mulher, a qual manteve presa sob ameaça de morte e constantes estupros ND Mais|Do R7 04/09/2024 - 01h51 (Atualizado em 04/09/2024 - 01h51 ) ‌



Um homem de 40 anos foi preso nesta terça-feira (3), por sequestrar e estuprar uma mulher em Blumenau. De acordo com a Polícia Civil, ele estava foragido do Pará, com mandado de prisão ativo por tráfico de drogas.

