Prisão de Suspeitos Revela Detalhes do Assassinato em Araranguá Um casal, suposto mandante de um assassinato em Araranguá, no Extremo Sul de Santa Catarina, foi preso no fim da tarde de terça-feira... ND Mais|Do R7 21/08/2024 - 13h02 (Atualizado em 21/08/2024 - 13h02 )



Um casal, suposto mandante de um assassinato em Araranguá, no Extremo Sul de Santa Catarina, foi preso no fim da tarde de terça-feira (20). Os suspeitos, um homem e uma mulher, foram localizados e detidos em Araquari, no Norte do Estado.

