Prisão em SC: Suspeito de Furto de R$ 12 Milhões é Capturado Um valor que impressiona, R$ 12 milhões, foi roubado de uma ótica no dia 28 de janeiro na cidade de Ijuí, no Rio Grande do Sul, a... ND Mais|Do R7 31/07/2024 - 18h23 (Atualizado em 31/07/2024 - 18h23 ) ‌



Um valor que impressiona, R$ 12 milhões, foi roubado de uma ótica no dia 28 de janeiro na cidade de Ijuí, no Rio Grande do Sul, a 395 km de Porto Alegre. Os responsáveis pelo furto milionário estavam foragidos desde então e um deles foi preso em Florianópolis nesta terça-feira (30).

