Prisões em Massa: Quadrilha de Roubo de Armas é Desmantelada em SC Cinco homens foram presos nesta sexta-feira (16) pelo envolvimento no roubo de 95 armas de fogo de um clube de caça e tiro em Itaiópolis... ND Mais|Do R7 16/08/2024 - 22h36 (Atualizado em 16/08/2024 - 22h36 ) ‌



Cinco homens foram presos nesta sexta-feira (16) pelo envolvimento no roubo de 95 armas de fogo de um clube de caça e tiro em Itaiópolis, no Planalto Norte de Santa Catarina. O crime aconteceu no dia 17 de julho e, na ocasião, além de roubar os itens, os criminosos trancaram funcionários do clube no cofre em que as armas eram guardadas.

