Processo seletivo de Barra Velha é suspenso após TCE apontar irregularidades
ND Mais|Do R7
08/11/2024 - 14h50 (Atualizado em 08/11/2024 - 14h50 )

Prefeito de Barra Velha

O TCE-SC (Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina) suspendeu um processo seletivo do município de Barra Velha, no Litoral Norte do Estado, após apontar irregularidades e conflitos com concursos públicos em andamento. Em decisão publicada no último dia 4 de novembro, o Tribunal determinou a realização de audiências com o prefeito e o secretário de Administração para prestar esclarecimentos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre a suspensão do processo seletivo.

