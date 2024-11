Procon dá dicas para aproveitar Black Friday em Santa Catarina e faz alerta para golpes Procon dá dicas para aproveitar Black Friday em Santa Catarina e faz alerta para golpes ND Mais|Do R7 18/11/2024 - 21h08 (Atualizado em 18/11/2024 - 21h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Black Friday

A Black Friday se espalhou pelo mundo inteiro como um grande evento de promoções. Marcada para 29 de novembro, após o Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos, a data já movimenta o comércio no Estado, mas, conforme o Procon SC, é preciso estar atento para garantir bons produtos sem sofrer golpes, principalmente em compras virtuais.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre como aproveitar a Black Friday com segurança!

saiba mais

Leia Mais em ND Mais:

Caso Igor Peretto: ex-mulher fez ligação de 5 minutos enquanto empresário agonizava

‘Fu… you, Elon Musk’: primeira-dama Janja provoca bilionário e fala repercute; veja vídeo

Ecoparque conta com novo horário de funcionamento e decoração natalina em Chapecó