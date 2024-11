Procon investiga médico por cirurgias irregulares em Florianópolis Marcelo Evandro dos Santos foi indiciado pela Polícia Civil de Santa Catarina por causar 'danos irreversíveis a pacientes' ND Mais|Do R7 18/10/2024 - 18h48 (Atualizado em 18/10/2024 - 18h48 ) twitter

As denúncias de erros em cirurgias plásticas, cometidos por um médico indiciado em Florianópolis, veiculadas pela imprensa desde o início da semana, foram parar no Procon/SC (Diretoria de Relação e Defesa do Consumidor). O órgão instaurou um processo administrativo contra Marcelo Evandro dos Santos, acusado de causar lesões irreversíveis em pacientes.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

