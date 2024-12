Procon suspende atividades de autoescola do Centro de Florianópolis após irregularidades Procon suspende atividades de autoescola do Centro de Florianópolis após irregularidades ND Mais|Do R7 04/12/2024 - 03h47 (Atualizado em 04/12/2024 - 03h47 ) twitter

Autoescola em Florianópolis

O Procon Municipal suspendeu as atividades de uma autoescola do Centro de Florianópolis após determinação do Detran SC (Departamento Estadual de Trânsito). O CFC (Centro de Formação de Condutores) estaria atuando com irregularidades, como a troca de endereço sem comunicar o Detran e o não cumprimento das obrigações contratuais (oferta de aulas) dentro do prazo exigido para o processo de habilitação.

