Produção industrial de SC cresce mais que o dobro da média nacional em 2024 Produção industrial de SC cresce mais que o dobro da média nacional em 2024 ND Mais|Do R7 11/11/2024 - 20h09 (Atualizado em 11/11/2024 - 20h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Produção industrial de SC

Entre janeiro e setembro de 2024, a produção industrial de SC apresentou um crescimento de 6,8% em comparação ao mesmo período do ano passado. O resultado apontado na pesquisa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) coloca o estado na segunda posição entre as maiores taxas do país, atrás apenas do Ceará, que registrou 8,7%. Esse crescimento também foi mais que o dobro da média nacional, de 3,1%.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre o crescimento da indústria em SC!

Leia Mais em ND Mais:

Luxuosa e esportiva, nova geração MINI traz inovação e versão 100% elétrica

Avaí Kindermann faz festa na Ressacada e tenta inspirar novas jogadoras

Itajaí gera mais de 10,6 mil empregos e está entre as líderes de SC